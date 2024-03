Caim, da dupla e Caim e Abel, dono do sucesso Ingratidão morre aos 80 anos

Genteee, acabo de saber por uns amigos que moram no interior de São Paulo que o cantor Sebastião da Silva, conhecido como Caim, que é um dos maiores ícones da música caipira brasileira na madrugada faleceu aos 80 anos de idade nesta sexta-feira (29) na cidade de Marília (SP).

O cantor vivia com a família no Jardim Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Ele ficou famoso em todo o país com a dupla sertaneja Abel e Caim, que venceu um concurso nacional de violeiros em 1966 que era organizado por Geraldo Meirelles e teve mais de 1,5 mil duplas inscritas.

Nascido em 20 de janeiro de 1944 na cidade de Monte Azul Paulista, mudou-se para Marília ainda na infância. Desde pequeno cantava e na adolescência, além de interpretar as principais composições de música caipira e moda de viola. Antes da fama, ele exerceu a profissão de sapateiro.

Com sua dupla José Vieira, o Abel, ele influenciou inúmeras gerações de artistas do universo sertanejo e caipira, como os cantores Daniel e Leonardo e a dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano. E depois da morte de Abel em 2011, ele seguiu com a carreira com o projeto “Caim e Amigos”.

Atuou como vereador na Câmara Municipal de Marília entre os anos de 1993 e 1996 e trabalhou como radialista e apresentador de programa de auditório durante muitos anos.

O prefeito de Marília emitiu uma nota de pesar pela morte do cantor. “Caim é uma das personalidades que ajudaram a construir este amor que milhões de brasileiros têm pela autêntica música raiz, por isso a sua voz permanecerá viva na nossa alma, na alma de todo o nosso Brasil”, afirma

O velório do cantor será realizado na sala 6 do Velório Municipal e o sepultamento está previsto para acontecer às 17h desta sexta-feira, no Cemitério da Saudade.