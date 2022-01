“Levei Cazuza na cadeira de rodas em sua última festa!”

Rosa Almeida levou Cazuza em sua ultima festa. O cantor estava de cadeira de rodas e curtiu seu ultimo momento de diversão.

A empresária Rose Almeida conta no podcast Corredor 5 como foram os últimos momentos do astro brasileiro.

Rosa Almeida tem história pra contar. Viveu as décadas de ouro da música popular e do rock brasileiro e foi empresária de ninguém menos que Cazuza. O astro do rock e da música popular brasileira, considerado um poeta de sua geração.

Foto: Reprodução

Cazuza deixou uma discografia invejável, obras elogiadas por críticos variados. Colecionou histórias um tanto quanto absurdas, em outras palavras, vivia a vida intensamente e o que ficou foi o seu legado.

Entre as histórias contadas por famosos que eram amigos ou trabalharam com Cazuza, está a de Rosa Almeida.

Foto: Reprodução

Rosa conta que um dia Cazuza falou: “Rosa vamos à danceteria?” Nesta época, o cantor já estava muito mal por conta de sua doença, estava na cadeira de rodas… A empresária relembra que foi à danceteria com ele, de cadeira de rodas e bandana na cabeça. Ela revela ainda que foi uma noite linda!

Foto: Reprodução

Rosa conta ainda que levou Cazuza embora e o colocou na cama, que ele dormiu feliz da vida! Mas no dia seguinte, ela recebeu uma ligação de que o cantor havia sido internado na Clínica São Vicente e depois disso veio a morrer…

Rosa ainda ressalta que Cazuza foi muito forte e acreditava que poderia vencer esta doença e finaliza dizendo: “Eu também acreditava sabe…”