Cadáver do banco: Motorista diz à polícia que idoso estava vivo até agência

O caso do iodso que foi assinar um empréstimo morto em uma agência bancária no Rio de Janeiro deu o que falar nas redes sociais. De acordo com o motorista de aplicativo que transportou Érika de Souza até a agência, o senhor Paulo Roberto estava vivo durante o trajeto.

“Ele chegou a segurar na porta do carro”, disse o motorista em depoimento à polícia com exclusividade do O Globo. O motorista ainda contou que desembarcou os dois no estacionamento de um shopping, porque o acesso à agência é proibido diretamente com carros, tendo que caminhar até a entrada.

O motorista ainda disse que ficou cerca de sete minutos com o idoso no carro enquanto aguardava a mulher com a cadeira de rodas no estacionamento do shopping.