Cachorro de Mc Poze vai parar no veterinário após comer cigarro de maconha

O cantor usou os seus stories para contar detalhes da história que deixou o animal passando mal

Viiish gente, nós sabemos que esse assunto rende, mas as minhas manas defensoras dos animais ficam possessas quando esses assuntos ganham pautas. O cachorrinho do Mc Poze ingeriu um cigarro de maconha e acabou passando mal, claro que o cantor o levou para o veterinário e contou detalhes dos stories.

“Zé droguinha”, disse o cantor, mostrando o doguinho se recuperando. “Comeu meu baseado e passou mal. Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou. Aí eu cheguei e vi que o cachorro não estava mais brincando, e bateu neurose e já mandei levar no veterinário. Ele ‘tá’ com cara que comeu maconha mesmo. Ta meio chapado. Eles adoram comer isso, impressionante. Eu já mediquei para reverter. Meu coração apertou”, contou ele.

A internet foi a loucura e muitos ainda perguntaram onde estavam os defensores dos animais para defender o tal cachorrinho. Digo nada, só observo…