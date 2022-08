Cachorrinha de Maisa destrói óculos de mais de R$3.5 mil

Apresentadora compartilhou o vídeo com seus seguidores do Instagram

Ai meu Deus, era uma vez um Prada… Maisa Silva compartilhou nos stories que sua cachorrinha destruiu seu óculos de luxo da marca Prada. O modelo pode ser encontrado por mais de R$3.500 na Farfetch. A apresentadora levou para o tom do humor, claro, não tem mais volta…

O valor exato do óculos, modelo geometric Runway, é de R$3.613 com as taxas de importação inclusas na Farfetch. “Doguinhos terríveis check”, brincou Maisa.

A morena ainda escreveu que saiu da sala rapidamente e a Olívia, animal de estimação, aprontou com seu óculos.