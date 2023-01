Cacau Protásio faz desabafo e afirma: “Ainda existe gente tentando me humilhar”

Mesmo com fama, a atriz diz enfrentar ofensas de discriminações do público.

Incrível como algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda de ver a felicidade de outras pessoas e fazem de tudo para rebaixá-las. Na manhã desta terça-feira (17), a atriz Cacau Protásio utilizou o seu instagram para fazer um desabafo aos seus fãs.

“Por muitos anos, várias pessoas queriam me fazer acreditar que eu era feia, que eu não seria capaz, que eu não chegaria em lugar nenhum. Depois, que eu consegui me firmar como atriz, viver da minha profissão, ainda existe gente no meu caminho que fez e faz de tudo pra me colocar pra baixo, pra acabar com minha autoestima, falando coisas bobas, tentando me humilhar”, começou a atriz.

Em seu desabafo, a atriz fala sobre a falta de respeito e a discriminação que enfrentou e enfrenta diariamente, chegando até a exemplificar, citando a desconfiança das pessoas ao ver que a mesma está com objetos de marca, julgando que eles sejam falsos.

“Um exemplo (que pode ser bobo ou não) é quando eu compro algo de marca. Quando eu uso, tem pessoas que faz questão de falar pra mim e pra outras pessoas em volta que o que eu uso é falso. Antes, isso me abalava, me deixava triste, mas hoje, eu não ligo mais. Eu faço uma marca mais uma marca não me faz. Tenho cuidado muito de mim, da minha saúde mental. Hoje, eu posso dizer que eu consegui sem dever favor pra ninguém”, exemplificou Cacau.

Apesar de atitudes como essa lhe ferir, Protásio afirma que a mesma não precisa acreditar no potencial de outras pessoas e sim no seu, pois, na verdade, ela é sua principal concorrente.

“Tudo na vida é uma troca, eu preciso de você e você precisa de mim, e com amor e muito respeito vamos juntos pra cada dia que passa, nós possamos evoluir mais. Eu não acredito nessas pessoas, eu acredito em mim. Só eu posso ser minha grande concorrente mesmo tendo espaço pra todos. Hoje, eu vejo que o problema não sou eu”

Por fim, a atriz diz que não está mandando indiretas para ninguém e afirma que o desabafo trata-se de um momento de reflexão.

“Quando a gente culpa muito alguém por alguma coisa frustração nossa, a culpa não é da pessoa que você agride, e sim sobre coisas que existem no seu interior e sua válvula é culpar o outro. Talvez, você queira ser ou fazer igual. Cada um de nós temos muitas oportunidades. Não estou mandando indireta para ninguém é só um tempo de repouso e refletindo sobre fases minha vida”, finalizou a atriz.