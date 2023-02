Cabeleireiro é acusado de discriminação, em São Paulo: “Não contrato preto, gordo, petista, feminista e viado”

Diego tentou fazer um acordo com Jeferson, prometendo uma retratação, mas essa proposta não foi aceita.

Aff! Coragem viu, porque noção não tem nenhuma! Nos últimos dias, um áudio extremamente preconceituoso está circulando na internet. Nesse áudio, o cabeleireiro Diego Beserra Ernesto faz afirmações que ofendem as mais distintas minorias que podem existir no nosso país e no mundo.

No áudio, o cabeleireiro se refere a uma assistente negra, gorda e de cabelos curtos, que estava sendo contratada pelo também cabeleireiro Jeferson Dornelas, que alugava parte do salão de Diego.

“Eu coloquei uma regra ‘pra’ mim. Eu não contrato gordo, petista e não contrato preto. No caso do preto, alguns se fazem de vítima da sociedade. No caso da mulher tem duas coisas. Gorda e preta. Ela não cuida nem do próprio corpo. Como vai ter responsabilidade na vida? Essa minas que usam cabelo curto é [sic] feminista. A gente não sabe. Eu não sei. Não ‘tô’ generalizando, dizendo que todas são, mas tem uma grande probabilidade de ser feminista. Feminista é um saco, mano! Você não pode falar nada. Esqueci de falar, mano. Não contrato mais viado. Só se a pessoa estiver mentindo”. disse Diego, no áudio.

Após se deparar com tamanha discriminação, Jeferson fez um boletim de ocorrência contra o ex-colega de salão, e, sem aceitar um acordo que foi proposto por Diego, afirma que pretende continuar com a ação penal, sem menor intuito de adquirir uma indenização.