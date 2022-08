Bumbum de Rodrigo Apresentador causa na Web￼

Gente, não é só a Anitta que pode postar fotos do bumbum não, viu?! Neste fim de semana, Rodrigo Apresentador, recebeu vários ataques na internet após postar uma foto com parte do seu bumbum. O apresentador, no entanto, tapou o restante do corpo. O clique fez parte de um programa do Instagram que pede para mostrar fotos em várias situações, e o questionamento era pedindo uma foto no espelho.

Em uma conversa com Rodrigo, ele explicou que achou gostou do questionamento e resolveu postar, achou em sua galeria de fotos uma que tirou em setembro de 2021, após uma depilação e estava com o bumbum bonito. Ele contou também que não esperava tantos ataques e especulações, após a publicação a foto teve mais de 6 mil visualizações: “Não entendi esse falso moralismo das pessoas, a onde eu acabo achando que o problema não é com a foto e nem com a bunda e sim comigo”, declarou o apresentador.