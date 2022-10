BTS anuncia pausa na carreira para cumprir serviço militar

Grupo musical de k-pop anunciou a pausa na carreira até o ano de 2025 para cumprirem o alistamento militar na Coreia do Sul

Ai gente, meu coração fica até molinho pensando nas minha fofoqueiras que amam um k-pop e são fãs de BTS. O grupo coreano anunciou uma pausa na carreira para cumprir o serviço militar na Coreia do Sul. A agência BigHit ainda informou que os rapazes voltam às atividades só em 2025 e que o primeiro a ser convocado será Kim Seok-jin.

“Tanto a empresa quanto os membros do BTS estão ansiosos para se reunirem novamente como um grupo por volta de 2025, seguindo o compromisso do serviço”, informou em um comunicado separado a agência Big Hit Music, que faz parte da Hybe.

Para quem não sabe, todos os homens considerados cidadãos da Coreia do Sul, com idades entre 18 e 28 anos, devem servir às Forças Armadas por cerca de 18 a 21 meses. Algumas categorias conseguem dispensa do cargo ou um alistamento menos, veremos como tudo vai rolar para o grupo musical.