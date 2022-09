Bruno Tálamo é eliminado da Fazenda

Jornalista saiu da disputa com 15,69% dos votos

Meu coração está um pouco mais triste no dia de hoje, viu? Minhas fofoqueiras de plantão estão felizes? Não vou poder contar mais com a beleza do meu muso, Bruno Tálamo na Fazenda, porque o muso se despediu dos peões com 15,69% dos votos para ficar, sendo a menor porcentagem entre Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

O que eu sinto nesta edição? Que o público quer ver o fogo no feno e infelizmente, Bruno se mostrou uma pessoa da paz, gerando pouco burburinho na semana em que esteve confinado junto aos peões.

Depois da treta com Tiago chamando ele de “Judas” nada mais movimentou o nome do gato dentro do reality, ele ainda se mostrou ser um amigo ficando do lado do modelo quando ele precisou. Sorte da Kerline, que perdeu o posto de sair na primeira semana.