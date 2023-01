Bruno Mazzeo chora ao lamentar morte de Roberto Dinamite

Ator não acontece as lágrimas e apareceu chorando em vídeo ao falar do ex-jogador

Meu coração se partiu com o mundo do futebol ainda mais triste com a partida de Roberto Dinamite. Bruno Mazzeo usou as redes sociais e não segurou as lágrimas ao noticiar a morte do ex-jogador. O muso ainda disse que é torcedor do Vasco por causa de Dinamite.

“Sempre que me perguntam: ‘você é Vasco por causa do seu pai?’. Eu sempre responde que não, que eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo, por tanto que fez pela gente. Viva, Roberto Dinamite! O maior de todos”, disse ele.

Em um post no Instagram ele ainda diz que está inconsolável: “Não consigo escrever mais nada agora, as lágrimas não param de escorrer, minhas mãos de tremer. Estou inconsolável”, escreveu.