Bruno Krupp teria estuprado mais de 40 mulheres, diz vítima

Mulher afirma ter recebido o relato de outras vítimas do modelo

Não é de hoje que corre solto a notícia de que Bruno Krupp teria estuprado um número grotesco de mulheres. Depois do atropelamento do jovem no Rio de Janeiro a vida do modelo foi escancarada e começamos a descobrir um novo viés na história que envolve uma série de estupros.

Um mulher, de 28 anos, relatou que sofreu abuso sexual por Bruno e ainda rceebeu mensagens de mais de 40 mulheres dizendo ter sofrido o mesmo.

O caso foi parar no ‘Fantástico’ e a vítima contou que o suspeito estava bêbado quando cometeu o crime há seis anos. A vítima não denunciou o crime na época por vergonha.

A mulher ainda foi procurada por mais vítimas que contaram ter sofrido o mesmo pelo modelo.