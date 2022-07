Bruno Gagliasso revela que não consegue enxergar admiração em Thiago: “Eu não vejo hoje eu voltar a falar com meu irmão”

Em entrevista para o ‘Quem Pode, Pod’, ator não deixou de falar sobre sua relação com o irmão Thiago Gagliasso

Existem irmãos e irmãos, e a gente nem duvidava disso, mas já sabia que Bruno e Thiago Gagliasso não se bicavam muito diante a tudo que rolou na história dos dois e ambos seguiram lados diferentes com opiniões ambíguas. Tudo isso ficou muito claro em entrevista do ator no ‘Quem Pode, Pod’ quando o muso falou sobre sua relação conturbada com o irmão.

No Quem Pode, Pod, Bruno Gagliasso falou sobre o desentendimento com seu irmão, Thiago Gagliasso. 🗣 pic.twitter.com/glKYzDWd0H — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) July 6, 2022

“Hoje não consigo enxergar admiração, respeito, afinidade, hoje eu não sinto por ele, o que eu sinto é amor de irmão, isso nunca vai apagar. E a saudade do que a gente viveu, isso é fato. A gente pensa muito diferente, não é pensamento político é como a gente enxerga a vida”, disse Gagliasso.

E não parou por aí, Bruno ainda explicou que não foi por causa de política que eles brigaram. “Não foi por causa de política, foi por causa que a gente foi exposto de uma forma que a gente não queria ser exposto e aí ficou muito evidente a nossa diferença, a gente diverge e temos pensamentos políticos totalmente diferentes”, contou.

“Por isso que eu não vejo hoje eu voltar a falar com meu irmão, prefiro ficar com o sentimento dele como 10 anos”, disparou Gagliasso na entrevista.