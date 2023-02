Bruno Gagliasso revela desejo de ter mais filhos: “Começaria a fazer hoje”

O ator disse que tem o desejo de aumentar a família ao lado da sua esposa, Giovanna Ewbank

Ai casal, assim vocês matam a fofoqueira aqui, hein? Aloca! Bruno Gagliasso revelou à revista Quem, que tem vontade de aumentar a sua família com a musa Giovanna Ewbank. O ator já é pai de Títi, de 9 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 2,e o planejamento é aumentar ainda mais.

“Por mim, teria amanhã, inclusive começaria a fazer hoje (risos). Mas a Gio [Giovanna Ewbank] quer esperar mais um pouquinho, mas queremos ter mais. Chissomo [nome de Títi] está pedindo urgentemente”, revelou ele.

Bruno ainda disse que gosta muito de ser pai. “É maravilhoso ser pai dos três, porque cada relação é única. A minha relação com o Bless é única, com a Chissomo é única, com o Zyan também e com a família toda junta é outra. E isso é muito bom, porque cada um é de um jeito”, disse.