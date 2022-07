Bruno Gagliasso revela que já participou de orgia e surpreende Giovanna Ewbank

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, o ator não deixou de falar sobre a época que era chamado de “Galinhasso”

Ai Faro, só quem viveu sabe a época em que Bruno Gagliasso não era casado e fazia a loucura na cabeça das mulheres ( e dos homens, por que não?). Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’, Bruno contou que na época que era chamado de “Galinhasso” pela mídia chegou a participar de orgia sexual.

A declaração deixou sua esposa, que estava presente na entrevista de boca aberta, afinal, nem ela sabia que o marido já tinha se aventurado secualmente em uma orgia. “Eu não sabia disso! Não imaginei… Me conta mais disso”, disse Ewbank.

“Já, óbvio que já, não ‘suruba’ como falam, mas com cinco, quatro pessoas”, confessou Bruno na entrevista. O gato ainda deu detalhes sobre sua vida sexual, contando que já fez sexo em trio, tando com duaps mulheres, como com uma mulher e um homem.

No final ele revelou que não fez swing. Ufa, pelo menos, uma. Aloca!