Bruno Gagliasso não pretende voltar para as novelas: “Minha agenda está toda encaminhada”

Em entrevista no ‘Grande Prêmio do Cinema Brasileiro o galã revelou estar focado no cinema

Minhas noveleiras, não chorem, prometo que essa vai ser só uma picadinha, tipo injeção. Já fazia um tempo que não vimos nem sinal de Bruno Gagliasso nas telinhas das nossas tramas maravilhosas, mas tivemos a certeza que o ator não voltará a fazer novela. Bruno contou em entrevista no ‘Grande Prêmio do Cinema Brasileiro’ que tudo tem um ciclo. “Acho que nem consigo voltar agora para as novelas. Minha agenda está toda encaminhada. Tenho filmes para lançar, séries. Não farei novela tão cedo, e acho que tudo tem um ciclo. O meu tempo de atuação em novelas já se fechou”, afirmou. O ator ainda concorreu na categoria de ‘Melhor Ator’ pelo filme “Marighella”. Afe, queria ver nosso gato nas novelas.