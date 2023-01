Bruno Gagliasso fala sobre a sexualidade de Giovanna Ewbank: “Soube pelo programa”

A pouco tempo, a atriz revelou em seu podcast que é demissexual.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o ator Bruno Gagliasso falou abortamento sobre sua esposa, a também atriz Giovanna Ewbank ter se assumido demissexual, durante uma das entrevistas do podcast “Quem Pode, Pod?”, com quem a mesma divide a “bancada” com a atriz Fernanda Paes Leme.

“Achei divertido, achei engraçado pra cacete. Nem eu sabia. Soube pelo programa que ela era demissexual. Ri horrores. Liguei pra ela: ‘quer dizer que você é demissexual?'”, relatou o galã.

Bruno ressalta que não se sente incomodado com as relações pessoais que Gio faz durante dos programas, pois este envolvimento dela com o convidado e com o público, faz com que o seu projeto dê certo e que todos os envolvidos fiquem confortáveis durante a entrevista.

“Não tenho vergonha nenhuma da família que tenho, de quem eu sou. Lá é um lugar de muitas revelações. Todo mundo faz. Elas se colocam nesse lugar, então, os convidados ficam à vontade para fazer também”, afirmou o ator.