Bruno Gagliasso e João Vicente fazem surruba juntos e chocam Gio Ewbank

Os amigo de longa data, resolveram pregar uma peça na apresentadora durante o segundo episódio do web programa “Surubaum”

Genteee, eu estou morrendo de rir com esse trecho do web programa “Surubaum”,que é apresentado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

No episódio que foi ao ar no início da noite de ontem (12) e que contou com a participação especial da influenciadora Nicole Bahls e do ator João Vicente Castro, Gagliasso e o convidado decidiram pregar uma peça na Gio, revelando que os dois já haviam participado de uma surruba junto, o que deixou a loira curiosa pelos detalhes e visivelmente irritada.

“Essa eu não sabia! Juntos, gente?”, questionou Ewbank

“Caraca, o programa ficou constrangedor em um segundo”, comentou João Vicente.

“No caso, não era para ser constrangedor, mas vocês jogaram um negócio na roda que… Assim… Até o final vocês contam?”, pediu a apresentadora.

“Foi em São Paulo. Uma coisa muito doida… A gente não esperava. A gente não se conhecia tanto, a gente ficou meio amigo assim. Amigo não, irmão”,

“A gente se conhecia. Mas rolou um laço depois disso. Eu tava mal, tava triste, comecei a beber…”, acrescentou Gagliasso

“A gente estava numa festa, badalada. Estava uma turma divertida, e aí fomos para a casa de uma outra pessoa. A gente estava no sofá com um monte de gente, e aí um casal estava meio se pegando fora de etiqueta”, continuou Castro.

Se explicando, Bruno garante que na ocasião estava solteiro, porém, é interrompido por João Vicente que revela algo que deixou Giovanna completamente em choque: “Aliás, vocês voltaram dois dias depois”.

“Amor, foi literalmente a minha segunda despedida de solteiro”, afirmou Gagliasso, que deixou Ewbank ainda mais furiosa. “Vai se f*der. P*rra, tá de sacanagem? Sério que foi nesse momento?”

Contudo, após deixar a loira com sangue nos olhos, a dupla, em meio a gargalhadas, revelou que a história não passava de uma pegadinha.

“Vocês são ridículos. Cara, que idiota”, esbravejou Giovanna.