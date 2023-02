Bruno Gaga diz que estava no BBB para ajudar família: “Vou conseguir”

Brother marcou presença no ‘Carnalaje’ com toda a família e soltou o verbo em cima do trio

Vocês pensaram que Bruno Gaga tinha dito tudo que queria? Jamais! Em nova atualização ele curtiu o ‘Carnalaje’ ao lado dos seus familiares e usou o microfone para dizer que só entrou no reality da Globo para dar uma condição de vida melhor para seus pais. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fabio Carlos Nogueira (@fabioautomacao) “Meu propósito para entrar naquela casa não era por mim, mas por meus pais, ajudar eles para ajudar eles. Eu sou filho de taxista e tenho muito orgulho e minha mãe mesmo aposentada trabalha para dar o melhor para minha família”, iniciou. O ex-BBB ainda finaliza: “Eu vou dar e vou conseguir, porque Deus vai me ajudar”.