Bruno Fagundes confirma romance com Igor Fernandez

Filho de Antônio Fagundes falou sobre a sua nova fase ao lado do ator de ‘Cara e Coragem’

Eu disse para vocês que esse ano não ia faltar muito amor para as minhas fofoqueiras matarem a vontade de ver cada vez mais casais formados no mundo dos famosos. Bruno Fagundes confirmou seu namoro com o ator Igor Fernandez, de ‘Cara e Coragem’.

De acordo com o Jornal Extra a equipe do ator confirmou os boatos. “Bruno afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira dele e celebra esta nova fase de sua vida particular”.

Não menos importante, mas essencial lembrar que os dois estão trabalhando na novela ‘Cara e Coragem’ e chegaram a ir juntos para Minas Gerais.