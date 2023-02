Bruno Astuto relembra Glória Maria: “Entre 60 e 80 pílulas por dia”

Jornalista tinha os seus segredos de beleza sem procedimentos muito invasivos

O padrinho de uma das filhas de Glória Maria relembrou da sua grande amiga e a convivência com a jornalista tempos antes de sua morte. Em sua coluna semanal do jornal ‘O Globo’, Bruno Astuto disse que ela tomava pílulas todos os dias, citando uma quantidade absurda de 60 a 80 por dia, além disso, ele diz que ela nem sentiu cheio de botox.

“Havia também as pílulas, algo entre 60 e 80 por dia, dicas de pessoas comuns dos mais de 130 países que visitou. Eram todas naturais, mas, por via das dúvidas, Glória jogava as cápsulas fora e misturava os conteúdos na água. ‘Elas que fazem mal’, inventou. Um dia, amassei todas as cápsulas, e elas viraram como um imenso chiclete Bubalooo. Jamais houve viagem em que eu não tivesse que buscar as encomendas de ‘Madame Glória’ numa farmácia alternativa, seja em Seul, seja em Manaus”, disse ele.

Ele ainda completou: “Tratava-se de uma obsessão pelo bem-estar, não pela juventude, afinal estamos falando de uma pessoa que nem sentiu cheiro de botox. Ela tinha total desprezo pelo tempo, tanto na contagem dos anos quanto no relógio. Um dia, com a maior cara lavada, justificou seus atrasos históricos assim: ‘meu pensamento chega antes antes do meu corpo’. Todo mundo perdoava, pois Glória Maria simplesmente não chegada: descia do Olimpo”.