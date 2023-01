Bruna recebe conselho de Aline: “Gabriel é machista, tem traços e você também”

Ex-Rouge aconselhou a atriz e disse que a situação é preocupante

Aline Wirley deu um show e entrou na posição de mãe do rolê acordando Bruna Griphao do seu sonho de princesa. A ex-Rouge deu um sacode na atriz e disse que Gabriel tem traços machistas, assim como ela também tem. Aline ainda disse que as mulheres lutam contra o patriarcado e contra as “cotoveladas”.

“O Gabriel é machista, tem traços e você também. Nós trabalhamos para desconstruir isso na sociedade, a gente pode levar na brincadeira, mas tem mulher levando cotovelada todo dia”, disse ela em conversa com Bruna e as meninas do jogo.

Os adm´s da sua conta no Instagram ainda comentaram no post: “Infelizmente é um cenário muito comum. Esperamos que dê tudo certo!”