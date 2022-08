Bruna Marquezine visita filha de Tatá Werneck após retorno ao Brasil

Para visitar os filhos de amigos, tem que ser muito friend mesmo. A tarde de hoje, 16, a internet foi pega com uma explosão de fofura após Tatá Weneck publicar fotos de sua filha, Clara Maria, com a atriz Bruna Marquezine, em sua casa no Rio de Janeiro.

“Falei pra caca “vem uma amiga da mamãe que é super herói” “ela fala? ” “fala ” “mamãe ela voa ?” Liguei pra Bruna : Bru vc vai ter que arrumar um jeito de voar.” Escreveu a apresentadora em sua página do Instagram.

Bruna retornou ao Brasil, após passar uma longa temporada nos Estados Unidos, para a gravação do filme ‘Besouro Azul’, com estreia prevista para 2023.