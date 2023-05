Bruna Marquezine fica revoltada com comentários sobre sua vida amorosa: “O cheirinho de oportunismo… de perseguição”

A atriz está prestes a estrear no cinema mundial com o filme Besouro Azul, da Marvel, como uma das protagonistas da trama.

Amores, deve ser um porre você se dedicar ao extremo para conquistar a fama e depois de ganhar o reconhecimento, que lhe é justo, você perceber que as pessoas não dão importância para os seus trabalho, mas apenas para a sua vida amorosa.

Um belo exemplo disso é a atriz Bruna Marquezine, que está virando uma estrela mundial, mas que vira e mexe está com o nome na mídia devido aos boatos a respeito da sua vida amorosa. Cansada disso, nesta quinta-feira (11), a atriz utilizou o seu twitter para desabafar sobre o assunto.

Respondendo ao comentário “Engraçado que próximo da estreia do filme só sai nota sobre a vida pessoal dela”, a atriz desabafa sobre como tem sido a sua rotina de gravações e afirma,“não vai rolar”.

“Engraçado, né?! Tô só observando essa movimentação, e eu aqui no set da série que eu tô atuando, produzindo e codirigindo. 12 horas por dia, de domingo a quinta. Vai vendo… não vai rolar, gente ruim. vocês não vão conseguir”, iniciou a atriz.

Engraçado que próximo da estreia do filme só sai nota sobre a vida pessoal dela pic.twitter.com/tikqgBwZWP — vic juridico gaiao (@vicincontext) May 11, 2023

Logo em seguida, Bruna responde outro comentário (“Fala mesmo mami”), afirmando que o que fazem com ela parece até perseguição, um cheirinho de oportunismo.

“Menina… Do nada… o cheirinho de pix… o cheirinho de oportunismo… de perseguição… Deixa eu trabalhar e falar do meu trabalho em paz, gente. Eu fico quietinha na minha, não faço nada pra ninguém, eu hein”, continuou

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a atriz fala sobre o seu incômodo em relação a fixação do público com sua vida amorosa. De forma cômica, durante a sua participação no programa Lady Night, ao lado de Tata Werneck, Bruna canta uma música criticando exatamente essa atitude dos fãs.