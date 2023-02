Bruna Marquezine é criticada ao invadir área restrita no Rio de Janeiro

Atriz foi bombardeada com críticas ao entrar na pista de desfiles na Marquês de Sapucaí

Bruna Marquezine teve que lidar com um até leve durante a folia de carnaval no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. A atriz entrou na área restrita durante o espetáculo e o que chamou atenção de quem via tudo, pronto a atacar, é que ela não tinha qualquer credencial para estar ali.

A atriz chegou a pular a grade do camarote que estava e resolveu sambar por conta própria entre os foliões que estavam na avenida.

Bruna estava toda vestida da nova coleção da Area, trabalhada em bananas bordadas. Dgo é nada, porque mesmo atrapalhando uma das agremiações, ela estava belíssima.