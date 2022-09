Bruna Marquezine conta que não frequenta a igreja: “Me entristeço em falar isso”

Atriz acredita que é necessário ter seriedade com a palavra de Deus

Habla mesmo e não nos esconda nada. Bruna Marquezine no ‘Quem Pode, Pod’ foi o alívio da fofoqueira que ama uma boa e velha fofoca. A atriz falou sobre religião e contou que se entristece de não frequentar mais a igreja, afinal é preciso ter seriedade com a palavra de Deus. Será que tem coisa por aí?

“Eu até me entristeço em falar isso. Eu sou cristã porque acredito em Deus e sigo Jesus Cristo, mas eu não frequento a igreja porque não concordo com muitas coisas e porque… Vou deixar esse recado aqui, galera: quando uma celebridade entrar na igreja, dá uma controlada. É impressionante, é você botar o pé dentro da igreja, e alguém fala: ‘Tenho uma palavra para te entregar’. É necessário ter seriedade com as coisas de Deus”, disse.

E não parou por aí. “Sinto que muitas vezes as pessoas abrem a boca carregadas dos julgamentos delas. Por mais que seja com boas intenções, isso só afasta. Hoje, eu não me sinto confortável na igreja porque quando eu chego vem alguém falar que tem uma palavra para me entregar. E a palavra é sempre a mesma: ‘Vem para Deus. Ele está te esperando’. Eu falo: ‘Mas eu falo com ele todos os dias, sempre estive com ele'”, declarou.