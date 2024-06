Bruna Marquezine conta início de amizade com Zendaya: “A gente trocou telefone”

Bruna Marquezine deu uma entrevista bastante reveladora para o podcast Famosos Conselhos. A atriz hollywoodiana contou que fez amizade com Zendaya e revelou ter trocado mensagens com a musa. As duas ficaram próximas no ano passado durante a divulgação de Besouro Azul na CinemaCon.

“Quando eu conheci ela, eu tentei por meio segundo fingir que aquilo era normal para mim. Só que durou, exatamente, meio segundo”, brincou. A atriz brasileira confessou que disparou elogios à Zendaya, dizendo: “Eu te admiro muito, e eu sei que estou destruindo todas as possibilidades de ser a sua amiga fazendo isso”. Em resposta, a estrela de Hollywood afirmou: “Não, eu adoraria mais uma amiga”. “E aí a gente trocou telefone”, relembrou Bruna.

Depois desse primeiro encontro, elas se cruzaram mais uma vez no MET Gala deste ano, evento em que Zendaya era uma das apresentadoras. “Eu passei pela mesa dela torcendo para que ela lembrasse de mim”, contou.