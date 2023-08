Bruna Marquezine comemora sucesso de Besouro Azul

A atriz usou suas redes sociais para rebater os comentários dos haters e comemorar sua posição no Rotten Tomatoes

Bruna Marquezine não ficou calada diante do sucesso de Besouro Azul e soltou o verbo nas redes sociais. Enquanto a crítica do exterior rasgou elogios para a musa, alguns comentários foram insatisfatórios e criticaram a sua disposição no filme.

“Debutamos com 86% naquela porr* daquele tomate estragado”, informou a atriz aos gritos.

A reação da Bruna Marquezine com a porcentagem do Rotten Tomatoes de Besouro Azul 🗣 pic.twitter.com/vDhzqUm1iO — Matheus (@odontinho) August 17, 2023

O Twitter se encheu de comentários e os internautas não deixaram de elogiar: “Que áudio satisfatório”, disse um internauta no Twitter. “Eu te amo, entenda”, afirmou mais um.