Bruna Marquezine alimenta rumores de relação com João Guilherme: “Sonho em formar uma família e ter uma fazenda”

O que? Meu pai amado, Bruna Marquezine e João Guilherme estão brincando com o imaginário das fofoqueiras ao darem declarações sobre um possível affair que ainda não foi confirmado. Capa da Elle espanhola, Bruna contou que sonha com o casamento e com uma propriedade, mas não qualquer propriedade, uma fazenda.

Entre algumas imagens do ensaio, a publicação destacou declarações da atriz sobre seus sonhos: “Sonho em formar uma família e ter uma fazenda”, “Creio na falida instituição de casamento” e “Tudo o que faço é com o coração”, foram algumas das frases da famosa, que vive um romance discreto com o filho caçula de Leonardo.

O ator também já falou sobre sua vontade de ser pai. Inclusive, ele já revelou que deve seguir a tradição da família de nomear as filhas meninas como Marias, assim como seu irmão, Zé Felipe, e a cunhada, Virginia Fonseca.