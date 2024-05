Bruna Marquezine abandona entrevista ao ser questionada sobre João Guilherme

Bruna Marquezine segue sendo muito discreta em suas entrevistas e não fala sobre João Guilherme. O que foi muito comentado nos últimos dias, foi sua postura diante de uma entrevista para o Splash, do UOL, em que ela abandonou as perguntas do jornalista depois que ele trouxe a pauta do namoro.

“Bruna, está todo mundo falando sobre você e o João…”, perguntou ele.

“Eu sei que você tem que perguntar, mas você sabe que eu não gosto de falar, né. Beijo, obrigada”, finalizou dando as costas.

Vale ressaltar que Giovanna Lancellotti foi a responsável pela presença de Bruna Marquezine e João Guilherme em um evento público na noite de ontem. A “primeira dama” do Carnaval convidou o novo casal para curtir sua festa de aniversário na Cidade do Samba, local em que aconteceu o sorteio da ordem dos desfiles de 2025.