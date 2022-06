A brasileira Bruna Gomes, ex de Felipe Neto, vence o BBB Portugal

Influenciadora faz a fama com o seu nome e o seu talento, ganhando o coração dos portugueses

É do Brasiiiiil! Marca mais essa na nossa conta. Bruna Gomes foi a vencedora do Big Brother de Portugal com 91% dos votos e o comentário que come solto é que o país está comendo na mão da influenciadora, morrendo de amores por sua história e seu talento.

Para quem não sabe, Bruna entrou no primeiro BBB de Portugal e ela não venceu, quem venceu foi Bernardo, namorado da morena, na final perguntaram se ela queria entrar de novo e ela quis, entrou na mesma hoar e venceu tudo!

“Foi um super desafio superado. Agora com o coração cheio de alegria. Muito obrigada”, disse Bruna em publicação feita no perfil do programa. O adversário da influenciadora, Gonçalo Quinaz, recebeu somente 9% dos votos.

“Vocês fizeram parte disso!! Obrigada Sorvetinhos por todo apoio e carinho pela nossa Bubu!”, escreveu em publicação de vitória no reality.