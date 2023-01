Bruna e Larissa são as primeiras líderes do BBB 23

Dupla levou a melhor na dinâmica da semana e têm direito a vigiar os brothers dentro da casa da sala de comando

Olha só! Bruna Griphao e Larissa mostraram que não estão de brincadeira dentro da casa mais vigiada do Brasil. As duas musas levaram a melhor na dinâmica que define o líder da semana.

Vale lembrar que as duas terão direito a vigiar a casa em tempo integral, com uma central de comando com as câmeras da casa inteira. Sinto que o bicho vai pegar. Aloca!

Griphao está com sangue nos olhos desde que entrou na casa e já demonstrou um esforço grandioso para vencer a primeira prova que dava a imunidade, pena que não conseguiu. Afe!