Bruna Biancardi terminou com Neymar por causa de traição

De acordo como jornal ‘Extra’ a influenciadora pegou suas coisas e saiu sem falar com ninguém

Tá pensando que só na vida real existem os corneados? Jamais! Finalmente chegou a notícias que minhas fofoqueiras tanto esperavam: o motivo do término de Neymar e Bruna Biancardi. De acordo com o jornal ‘Extra’, a musa descobriu uma traição do jogador no arraiá que ela estava presente, em Mangaratiba, no Rio.

A festa aconteceu no dia 26 de junho e os dois ainda foram clicados juntos no início da festança, mal sabia ela que a noite não acabaria nada boa. Bruna descobriu a traição dias depois de que a história já tinha rolado.

No dia 28 de junho, os dois estiveram juntos para a entrega de um prêmio ao jogador no Copacabana Palace, no Rio.

“Ela descobriu que ele havia ficado com uma menina e terminou lá mesmo. Foi um auê. Bruna pegou as coisas dela e foi embora assim que amanheceu, sem falar com ninguém”, teria dito uma pessoa próxima ao jornal Extra.