Bruna Biancardi fala sobre separação com Neymar e nega traição

Mais um término turbulento para o jogador Neymar e contando. Na tarde desta sexta-feira, 12, a influencer Bruna Biancardi falou pela primeira vez após rumores do término com o jogador Neymar. Ela confirmou o fim do relacionamento e negou qualquer traição por parte do rapa.

“Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que não estou mais em um relacionamento.” Começou Bruna em um texto publicado em seus stories no Instagram.

“Já faz algum tempo, e não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí!! Tenho muito carinho por ele e por toda família! Por favor parem de envolver meu nome. Obrigada!” Concluiu ela. O jogador segue com as fotos da ex em sua página.