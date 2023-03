Bruce Willis apresenta piora em quadro de demência, diz site

Ator descobriu a demência frontotemporal, que não há tratamento, em 2022

Eu contei para vocês que os parentes próximos de Bruce Willis tinham usado as redes sociais para falar sobre a saúde do ator. As notícias não são nada animadoras, pois de acordo com a revista alemã Bild, a saúde do ator está piorando com o passar do tempo.

Wildried Gliem, prima da mãe do ator, contou que ele está mais agressivo. “Não sei se o filho a reconhece (…). os seus movimentos são muito lentos, com uma agressividade constante. Não é mais possível manter uma conversa normal. Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição”, declarou.

A demência que o ator foi diagnosticado não há cura e pode provocar uma mudança no comportamento e personalidade, levando a dificuldade de falar e compreender as coisas.