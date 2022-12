Britto Jr. denuncia A Fazenda por manipulação psicológica

Ex-apresentador do reality da Record explicou detalhes para os seus seguidores sobre a função da produção

Quebrou o silêncio! Britto Jr. surgiu nas suas redes sociais para acusar A Fazenda de manipulação psicológica, dizendo que o diretor do programa usa de táticas para fazer com que os famosos aceitem participar do reality da Record. Vale lembrar que Britto esteve na apresentação do programa por 7 edições e meteu o pau no programa no seu canal do YouTube.

“É uma manipulação psicológica, que produz muitas vítimas, mas não deixa rastros”, disse.

Britto ainda diz que o argumento usado com Deolane foi o de que ela sairia vencedora por seu uma das jogadoras mais influentes da edição, tendo um alto índice de aceitação e audiência.

“Entender o que está acontecendo em A Fazenda é muito mais fácil do que parece. Para convencer Deolane Bezerra a entrar no reality disseram para ela que ela tinha tudo para ser a grande campeã no final. Esse argumento a direção usa para convencer os artistas mais caros, mais populares, a maioria não cai nessa conversa, mas a Deolane caiu”, explicou.

O ex-apresentador ainda concluiu: “No dia em que um participante se der conta disso e a justiça lhe der ganho de causa contra a emissora por manipulação do andamento do jogo e, por consequência, de seus resultados finais, vocês podem escrever o que eu tô dizendo, haverá uma avalanche de processos, retroativos inclusive, e o prejuízo será tão grande que vai abalar as estruturas da empresa. Vai precisar de muito dinheiro para indenizar as vítimas dessa manipulação”.