Britney Spears vende mansão por R$ 62 milhões

Cantora tinha comprado a residência que foi de Justin Bieber há 7 meses em Calabasas

Iiih gente, nesse angu tem caroço e vocês me contam depois o desenrolar da história, viu? Britney Spears mal comprou sua nova mansão e decidiu vendê-la pela bagatela de R$ 62 milhões. A residência fica localizada em Calabasas e já pertenceu ao cantor Justin Bieber.

De acordo com o Mirror, ele decidiu colocar o imóvel à venda para compradores específicos, com medo de que pessoas apareçam na sua casa ou venha até o local. O seu representante contou ao TMZ que ela pretende se desfazer do imóvel no próximo mês e que está analisando os possíveis compradores.

A propriedade tem seis quartos, piscina, adega e home cinema, tendo aproximadamente mil metros quadrados.