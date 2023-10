Britney Spears revela que fez aborto durante namoro com Justin Timberlake

A cantora contou detalhes sobre o seu namoro com o cantor que foi realidade entre os anos de 1999 a 2002

Em sua nova biografia, Britney Spears não teve medo de contar a verdade sobre sua vida conturbada diante a fama, romances e problemas familiares. A revelação que chocou o mundo do pop foi que ela fez um a jborto durante o período do seu relacionamento com Justin Timberlake, 1999 a 2002. Ela ainda conta que o astro não queria ser pai.

“Eu amava muito o Justin. Sempre esperei que tivéssemos uma família juntos um dia. Isso veio mais cedo do que eu esperava”, disse em uma versão prévia divulgada pela revista People.

“Mas o Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”, continuou. A cantora disse que tem a consciência de que os leitores a odiarão pela sua decisão e que não sabe se fez o certo. “Se tivesse sido deixado apenas para mim, eu nunca teria feito isso. Ainda assim, Justin tinha muita certeza de que não queria ser pai”, disse. Hoje, a diva pop é mãe de dois jovens: Jayden, de 17 anos, e Sean Federline, de 18 anos.