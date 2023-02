Britney Spears reage aos boatos de que quase teria morrido: “Fico enjoada”

Loirinha do pop soltou o verbo diante das acusações. De acordo com o TMZ a família da cantora tentou interná-la

Não é de hoje que Britney Spears causa nas redes sociais, mas dessa vez ela veio para desmentir o boato de que “quase teria morrido”. De acordo com o TMZ, sua família tentou interná-la. Nas redes sociais ela pede para que parem.

“Eu fico enojada que seja legal as pessoas inventarem histórias de que eu quase morri… Quero dizer, em algum momento já chega! Provavelmente vou ter que parar de postar no Instagram porque apesar de gostar de fazer isso, obviamente tem muita gente que não me quer bem!”, disse a estrela.

E ela ainda continua: “A tutela já acabou há quase um ano… Não gente, não é 2007… é 2023 e estou fazendo minha primeira lasanha caseira! Como meu marido diz: ‘Não acredite em tudo que você lê!’”, finalizou.