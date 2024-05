Britney Spears persegue ex-marido com machado

Oi??? É isso mesmo? Que o casamento da cantora Britney Spears com Sam Asghari, acabou da forma mais embaraçosa do mundo não é novidade para ninguém, porém, eu não sonhava que teria chegado a esse ponto.

De acordo com a revista In Touch, na reta final do seu casamento a cantora perseguiu o ex-marido com um machado na mão após uma discussão intensa.

“A gota de água foi quando a Britney o perseguiu com um machado”, relatou uma fonte da revista, que afirmou que o incidente teria ocorrido quando a cantora parou de tomar a medicação.