Britney está de volta? Cantora grava música com Elton John

De acordo com o TMZ os dois envolvidos na produção se encontraram para gravar ‘Tiny Dancer’

Depois de uma produção de sucesso com Dua Lipa, Elton John mira no mundo pop, ritmado por batidas fortes e produz uma faixa com ninguém menos, ninguém mais que Britney Spears. ‘Tiny Dancer’, foi gravada na última semana, de acordo com o TMZ em Beverly Hills.

Os fãs da loirinha do pop internacional comemoraram a produção em uníssono, já que fazia tempo que a musa não fazia aparições na mídia, seja com músicas ou nas premiações.

A música é de 1971, e já está sendo mixada para ser lançada em agosto pela Universal Music com uma produção de Andrew Watt.

Vem com tudo que eu estou prontíssima.