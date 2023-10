Britney Spears confirma que traiu Justin Timberlake com dançarino famoso

O dançarino Wade Robson trabalhou com Michael Jackson na infância e é fundador do concurso de dança ‘So You Think You Can Dance’.

Minha gente, essa biografia da Britney ainda nem chegou nas lojas e tá rendendo horrores, a prova disso é sobre um novo trecho sobre um momento de infidelidade da cantora enquanto namorava Justin Timberlake veio à tona. a Princesa do Pop admite em seu livro biográfico ” The Woman in Me” que traiu o cantor com o dançarino e coreografo Wade Robson, conhecido por seus trabalhos com Michael Jackson na infância. Britney contou que dançou e beijou Robson em um bar espanhol. Timberlake soube da infidelidade da então namorada e os dois “concordaram em superar” o episódio, já que ela “só tinha olhos para ele” e sempre foi fiel durante o relacionamento. As especulações de traição da princesa do pop ganharam as manchetes internacionais após o lançamento de “Cry Me a River”, canção de Timberlake lançada em 2002, após o fim do relacionamento de três anos, que foi escrita após uma discussão do casal como contou Timberlake na época. A música ganhou um clipe que mostra o cantor descobrindo a traição de sua amada. A atriz que protagoniza o vídeo usou roupas similares às que Spears usava na época. Britney disse a um canal a seguinte declaração na época: “Ele conseguiu o que queria. Pessoalmente, acho que parece uma tentativa desesperada. Mas essa foi uma ótima maneira de vender o disco. Ele é esperto”. Entretanto, ela também revelou que o Príncipe do Pop teria a traído com “outra celebridade” sem nome divulgado. A ideia de não divulgar o nome da mulher partiu da própria Britney, que conta que ela agora tem uma família e não quer envergonhá-la. O ex-casal ficou junto de 1999 a 2002.