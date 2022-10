Brenda registra Boletim de Ocorrência contra Saulo Pôncio

Influenciadora declarou que o influenciador tentou agredi-la em uma festa no Rio de Janeiro ao lado do seu ex-namorado

Vai segurando Saulo, porque as mulheres estão mais que unidas! Depois que a influenciadora Brenda publicou que Saulo Pôncio tina tentado agredi-la na ‘Resenha do Mumu’ no Rio de Janeiro ela foi auxiliada a fazer o Boletim de Ocorrência diante do acontecimento. A loira ainda compartilhou nos seus stories que estava tremendo muito e que entrou com pedido de medida protetiva.

“Eu tô me tremendo muito, muito mesmo. Sai chorando de lá e fui direto pra delegacia. Estou com meus amigos e estou bem. Quando estiver melhor, apareço! Apenas medo”, escreveu nos stories.

Vale lembrar que antes de comunicar que faria o B.O ela contou mais detalhes do que aconteceu na noite da festa, sem entrar nas minúcias do acontecimento. Saulo ainda não se manifestou diante ao fato.