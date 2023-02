Brenda Paixão faz b.o. contra ex-noivo, Matheus Sampaio

Há alguns meses, a ruiva pediu uma medida protetiva de urgência contra o ex.

Nesta quarta-feira (01), a influenciadora Brenda Paixão foi até a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, onde prestou um boletim de ocorrência contra o seu ex-noivo, Matheus Sampaio, alegando que a mesma está sendo perseguida pelo modelo.

De acordo com as informações adquiridas pelo colunista Leo Dias, a ruiva afirmou na delegacia que teria bloqueado o ex em todas as redes sociais e no número telefônico, mas que o mesmo continua a importuná-la com outros números.

Em trecho de seu depoimento, Brenda conta que Matheus teria ficado furioso ao descobrir que a mesma teria beijado o ator João Zoli, em uma festa da cantora Anitta.

Segundo o colunista, em outubro de 2022, a vencedora do Power Couple Brasil, pediu uma medida protetiva de urgência contra o ex. Na época, a solicitação de branda foi aceita pela polícia, mas o influenciador não foi encontrado pelo oficial de justiça.