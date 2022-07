Brenda e Matheus são campeões do Power Couple

O casal acumulou R$330 mil na competição de casais

De uma coisa posso ter certeza, as tretas icônicas entre os casais do Power Couple’ valeram de alguma coisa. Brenda e Matheus saíram vencedores com 53,88% dos votos. O casal ainda acumulou R$330 mil reais dentro do reality e o resultado ontem (14), animou os fãs.

CASAL CAMPEÃO! 🏆 Brenda e Matheus vencem o Power Couple 6 ❤👫 #FinalPowerCouple pic.twitter.com/3IJHENXeYA — Power Couple Brasil (@powercouple) July 15, 2022

O casal que ajudou a esquentar o reality, Karoline Menezes e Mussunzinho, ficou em segundo lugar na competição, com 26,89% dos votos. Enquanto Albert Bressan e Adryana Ribeiro receberam 19,23% dos votos, ficando em terceiro lugar.

"Teve um momento que eu pensei em jogar tudo para o alto", conta @paixao_brendaa sobre pensar em desistir do reality! 😶😱👀 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/40EcYG9mc0 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) July 15, 2022

Brenda não deixou de dizer que o casal jamais pensou em sair vencedor da competição. Além disso, a ruiva pensou em desistir em alguns momentos.

O que fica para nós? As tretas icônicas protagonizadas pelo casal. Eu nem preciso dizer que amei, não né?