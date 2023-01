Brechó Flordelis? Netas farão bazar com suas roupas

Ex-deputada cumpre pena de mais de 50 anos pela morte do seu marido

Iiih gente, o acervo de roupas de Flordelis vai poder ser desfilado pelos fiéis do Brasil todo. Aloca! As netas da ex-deputada vão fazer um bazar com as peças da pastora que cumpre pena de 50 anos pela morte do seu marido, Anderson do Carmo.

Rayanne foi absolvida das acusações de ter participado do crime contra o marido da avó e ela mesma fez um vídeo anunciando a venda das roupas.

“Tomamos a iniciativa de fazer um bazar. O bazar vai ser com roupas da Flor, nada menos que da Flor. Porque tem muita roupa nova, na etiqueta, muita roupa boa. E, gente, nós vamos mudar graças a Deus dessa casa, e a Flor tem muita roupa”, explicou ela.

Os internautas ainda disseram que antes de usar a roupa deve orar. Aloca!