Brasileiro é espancado em Portugal por preconceito: “Você vai ser preso de novo”

Saulo Jucá é pernambucano e contou detalhes sobre o fato que ocorreu em uma cafeteria na cidade de Braga

Brasileiro sofrendo xenofobia em Portugal? Isso não pode! Saulo Jucá tem cidadania portuguesa e foi agredido em uma cafeteria em Braga. O pernambucano disse que tudo ocorreu quando ele foi abordado pelo agressor enquanto conversava com o proprietário.

“Eu notei um movimento estranho do outro lado da rua. Tinha um homem visivelmente embriagado acompanhado da mãe, que não queria que ele bebesse. Era o Dia de Portugal, e eu nem sabia disso. Entrei no café porque não achei uma ‘vibe’ boa”, afirmou ao G1.

Saulo ainda disse que o agressor notou o seu sotaque de brasileiro. “Enquanto ele me batia, a mãe dele dizia ‘você vai ser preso de novo’. Isso aconteceu entre as 20h e as 21h. Depois disso, eu fui socorrido por uma ambulância, e a polícia chegou na sequência. Eu não cheguei a ver os policiais, porque o socorro veio primeiro”, disse a vítima.