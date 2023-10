Brasil empata com Venezuela e torcedor joga pipoca no Neymar

O embate entre os dois times foi sofrido e acabou em empate mesmo com os torcedores aquecendo os campos nas Eliminatórias

Gente, eu e minha amigas ficamos assustadas com a série de erros que o Brasil cometeu nas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira perdeu a liderança nas eliminatórias. Neymar ainda tentou salvar a jogada, mas acabou levando pipocada na cara dos torcedores brasileiros que ficaram furiosos com o desempenho do time.

O jogo terminou no 1X1 e os jogadores das duas equipes chegaram a se estranhar na saída do campo. “Uma partida de uma equipe querendo propor e outra defendendo e jogando por uma bola. Eles acharam essa bola no fim do jogo. É um processo, precisamos melhorar, temos pouco tempo de treinamento com Diniz”, afirmou Casemiro, volante e capitão do Brasil.