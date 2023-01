Brad Pitt é flagrado com nova namorada

Inês de Ramon é designer de jóias e os dois foram vistos juntos em um resort no México

Depois que Angelina Jolie colocou as asinhas de fora e apareceu com um novo affair em uma cafeteria, Brad Pitt resolveu expor sua nova namorada para os paparazzis. Inês de Ramon tem 30 anos e é designer de joias.

Para quem não conhece, a musa já foi casada com Paul Wesley, por três anos e é conhecida pela série de sucesso “The Vampire Diaries”.

Os dois curtiram o resort na cidade de Cabo San Lucas, no México e de acordo com o Page Six, a designer ainda fez um tipless tomando banho de sol em uma das espreguiçadeiras do resort.

Os dois foram vistos juntos em dezembro levantando suspeitas de um romance que agora se intensificou.