Brad Pitt abriu mão da custódia compartilhada dos filhos

Minha gente, parece que depois de longos anos de uma batalha judicial intensa e emocionalmente carregada entre os atores Brad Pitt e Angelina Jolie, finalmente está próximo de colocar um ponto final definitivo no seu processo de divórcio.

Segundo o DailyMail, uma fonte próxima ao ator revelou que Brad decidiu não continuar com a disputa pela custódia compartilhada dos filhos. E com essa desistência de Brad, Angelina manterá a custódia física primária, enquanto ele terá direitos de visitação.

Mas o caminho para esta decisão não foi nada simples. O ex- casal tem seis filhos, e a batalha pela custódia se estendeu por quase toda a sua menoridade. Segundo alguns relatos indicam que a relação do ator com alguns dos filhos mais velhos é bastante complicada, o que pode ter influenciado na sua decisão.